Ex-BBB terá que fazer fisioterapia após acidente com faca; saiba mais

O ex-BBB Caio Afiune, que fez parte da edição de 2021 do reality show da Globo, terá que fazer fisioterapia para se recuperar totalmente após sofrer um acidente doméstico. Caio passou por uma cirurgia depois que uma faca caiu em seu pé e rompeu o tendão.

“Infelizmente, eu tive um acidente doméstico: uma faca caiu no chão e respingou no meu pé. E aí deu um corte e rompeu o tendão, aí eu estou numa recuperação, quase pronto para tirar a bota”, afirmou em entrevista à Quem. “Mas como foi no tendão, teve que parafusar as duas pontas no osso. Foi um acidente bobo, uma facona grande”, continuou.

“Quando eu conto, foi um acidente muito bobo para o tamanho do problema. Fico assim uns 15 dias, aí nós vamos entrar na fisioterapia para trazer de volta o máximo de movimento do meu pé, que não está mexendo muito”, contou.

O agricultor contou que a fisioterapia é para tentar fazer voltar a musculatura da coxa, da panturrilha e do pé. “Leva a gente a refletir, porque eu tenho minhas duas filhas, tem a Wal, a gente sempre faz churrasco. Daqui uns dois dias eu estou zero”, completou.