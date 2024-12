Ex-BBB é internado às pressas após acidente doméstico

Ex-BBB foi internado em hospital - Foto: Reprodução | Globo

O ex-BBB Caio Afiune, que fez parte da edição de 2021 do reality show da Globo, precisou ser internado às pressas e enfrentou um grande susto. Tudo aconteceu após um acidente doméstisco e fez com que ele tivesse a necessidade de passar por uma cirurgia.

Em entrevista à revista Quem, o fazendeiro revelou que se cortou com uma faca e rompeu o tendão do pé.

“Infelizmente, eu tive um acidente doméstico: uma faca caiu no chão e respingou no meu pé. E aí deu um corte e rompeu o tendão, aí eu estou numa recuperação, quase pronto para tirar a bota", afirmou.

O ex-BBB, então, contou: "Mas como foi no tendão, teve que parafusar as duas pontas no osso. Foi um acidente bobo, uma facona grande”.

Para se recuperar totalmente, ele ainda terá que passar por uma fisioterapia. “Quando eu conto, foi um acidente muito bobo pro tamanho do problema. Fico assim uns 15 dias, aí nós vamos entrar na fisioterapia para trazer de volta o máximo de movimento do meu pé, que não está mexendo muito”, declarou.

“Então a fisio pra tentar voltar a musculatura da coxa, da panturrilha e do pé o máximo que a gente conseguir. Leva a gente a refletir, porque eu tenho minhas duas filhas, tem a Wal, a gente sempre faz churrasco. Daqui uns dois dias eu estou zero”, completou.