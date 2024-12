Marquezine admite que ‘pagou a língua’ com João Guilherme; entenda

O casal foi visto pela primeira vez juntos em janeiro deste ano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, admitiu, durante o quadro ‘Eu Nunca’, do canal de Sophia Abrahão no YouTube, que ‘pagou a língua’ ao ficar com João Guilherme, 22 anos, seu atual namorado. A artista confessou que havia afirmado que nunca ficaria com ele.

“Falava que nunca ia ficar, fiquei. Falava que nunca ia namorar... Nunca ia ficar? Fiquei. Nunca ia namorar? Namorei”, disse.

O casal foi visto pela primeira vez juntos em janeiro deste ano, quando passaram férias em Fernando de Noronha. Em junho, eles foram fotografados se beijando em público no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.