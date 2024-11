João Guilherme relembra experiência íntima com Marquezine após jantar

João contou sobre o jantar especial que teve com a atriz. - Foto: Reprodução

O ator João Guilherme relembrou um noite especial com Bruna Marquezine durante sua participação no programa Alma de Cozinheira, do GNT, nesta terça-feira, 6. Ao lado de Sabrina Sato, o ator compartilhou uma experiência marcante após um jantar com ostras que apimentou a relação.

Leia mais

>> Vampeta diz que filhas 'podem morrer, não fariam falta', conta ex

>> Gabriel Brito: conheça cadeirante que gravou pornô com Andressa Urach

>> Dono de fazenda? Davi Brito surpreende com atitude inesperada



Durante um jogo em que os convidados fazem perguntas um para o outro, Sabrina perguntou ao ator: "Sexo e comida deram certo para você? Conte uma experiência marcante". Logo na sequência, João contou sobre o jantar especial que teve com a atriz.

“Ah, posso falar uma coisa que foi bem boa? A gente foi ao restaurante que eu acho que é o nosso favorito. Quase tive um orgasmo enquanto comia. E esse restaurante acompanhava não só menu degustação, mas uma harmonização com vinhos. Eu saí de lá, assim, apaixonado pela vida. Estourando de paixão pela vida”, revelou.



"Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve. Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo", contou João.