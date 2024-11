Gabriel Brito: conheça cadeirante que gravou pornô com Andressa Urach

Gabriel Brito faz sucesso na web - Foto: Reprodução

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach revelou recentemente que realizou o sonho de gravar um vídeo pornô com um cadeirante, o que gerou curiosidade na web para saber quem é esse homem.

Com quase 500 mil seguidores no Instagram, Gabriel Brito se apresenta como criador de conteúdo e cadeirante humorista. Diante da sua condição, ele expõe diversos vídeos de conotação sexual no perfil da rede social.

Conteúdos como treinos na academia também fazem parte da rotina de publicações dele.

Após a gravação da collab com a modelo, o influenciador contou como foi sua experiência.

“Ela é lindíssima, maravilhosa, chama atenção só de passar. Além de ser muito, muito, muito simpática. Ela é muito gente boa mesmo, legal, brinca o tempo todo. Tanto é que a nossa gravação, a gente riu muito. Fazia tempo que não me divertia tanto numa gravação", disse ele, em entrevista à Contigo!.