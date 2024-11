Andressa Urach revela ter realizado seu principal fetiche: “Delícia"

Andressa Urach já havia declarado que tinha o “sonho” de fazer sexo com um cadeirante - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de gravar vídeos adultos com mulheres, com um anão, vestida de freira, com troca de casais e até com mais de um homem por vez, a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach anunciou, nessa terça-feira, 5, o lançamento de um filme pornô com um homem cadeirante.

Andressa Urach já havia declarado que tinha o “sonho” de fazer sexo com um cadeirante. Em setembro do ano passado, ela chegou a publicar um anúncio para que os candidatos entrassem em contato com o filho dela, Arthur Urach, para o processo seletivo da gravação.

Agora que a influenciadora encontrou o parceiro perfeito para o vídeo, ela resolveu comemorar o feito. O rapaz escolhido foi o blogueiro Gabriel Brito, que produz conteúdo de humor para a internet.

“Quem me acompanha há mais de um ano sabe que eu tenho um sonho e eu luto para encontrar esse sonho há muito tempo e, hoje, eu vou realizar. Olha que coisa maravilhosa!”, disparou.

Assista:

Na cena, Andressa senta no colo do parceiro, apelidado como “Gabi”, e eles são levados para o quarto pelo próprio filho dela. Arthur Urach havia anunciado uma pausa como cinegrafista da mãe, mas voltou ao cargo recentemente.