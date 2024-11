Famoso PcD expõe detalhe de sexo com Andressa Urach: "Acabou comigo"

Parceiro de cena de Andressa Urach falou sobre gravação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O humorista PcD (Pessoa com Deficiência) Gabriel Brito está fazendo sucesso nas redes sociais desde que Andressa Urach anunciou que gravou um filme adulto com ele.

Em entrevista à Contigo!, o paulista comentou sobre a gravação, a língua bifurcada da famosa e até com ela é na cama.

A respeito da repercussão, ele declarou: “Nossa está uma loucura, meu Deus! Já esperava que ia ter uma repercussão bem grande, mas não tanta. Está um absurdo! (risos). Até mandei mensagem para a Andressa, falando assim: ‘Andressa, socorro, meu celular vai explodir!’. São tantas mensagens que eu estou recebendo!".

"Tem alguns haters, sim, mas a maioria da galera gostou. Foi um sonho para mim, pois sempre quis conhecê-la, gravar com ela, sempre fui muito fã. E, agora, sou ainda mais fã. Estou bem feliz”, festejou.

O influenciador comentou que a gravação ocorreu depois de muito tempo que ela falou do seu fetiche: “Ela entrou em contato comigo, no início deste ano, acho que em fevereiro, perguntando se eu já fazia conteúdo”.

“Passou o tempo, e ela me mandou uma nova mensagem, no mês retrasado, quando viu que eu tinha começado (em uma plataforma destinada para maiores de 18 anos). Falei: Com certeza!", disse.

O humorista elogiou Andressa Urach: “Ela é lindíssima, maravilhosa, chama atenção só de passar. Além de ser muito, muito, muito simpática. Ela é muito gente boa mesmo, legal, brinca o tempo todo. Tanto é que a nossa gravação, a gente riu muito. Fazia tempo que não me divertia tanto numa gravação".

"A gente deu muita risada. Eu, ela, o filho dela, a gente deu muita risada, brincou bastante. Foi bem descontraída, sabe? Ela é um amor, de verdade. Ah, e ela é muito quente! Nossa! Brinquei com ela, falei: Ainda bem que sou cadeirante já, porque se eu não fosse, você tinha me deixado cadeirante hoje. Ela acabou comigo”, completou.

Sobre o que o público pode esperar, ele garantiu: “Muita sacanagem, viu? (risos) Um negócio diferente, que sai um pouco do, abre aspas, padrão. Que é o convencional, o sexo na cama. A gente fez muita cena na própria cadeira de rodas. Até para mostrar que a cadeira de rodas não te impede de nada. Você pode ser feliz, pode ser um ser humano como qualquer outro".