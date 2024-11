Vampeta diz que filhas 'podem morrer, não fariam falta', conta ex

Roberta ao lado das filhas - Foto: Reprodução

Mãe das filhas de Vampeta, Roberta Soares quebrou o silêncio sobre as falas do atleta sobre as filhas do ex-casal, Gabriella e Giovanna. Eles viveram um relacionamento por 14 anos e terminaram de forma conturbada, com a ex-modelo acusando o atleta de agressão enquanto moravam em Salvador.

Já a polêmica recente envolve o baiano reclamando de pagar pensão alimentícia para as filhas de 23 e 21 anos que, segundo ele, já estão "dando pra caramba".

"Sempre priorizei a discrição e o silêncio para evitar o desgaste. Mas ouvir o que ele falou das próprias filhas me causou muita indignação. Então, não posso ficar quieta. Ele não pensou que as estava expondo à opinião pública e que isso as afetaria? Que traria um julgamento de gente que nem sabe como elas vivem e quem são? Sinceramente, eu não consigo entender um pai assim. Ele não respeita ninguém", desabafa ela em entrevista ao Extra.

Tudo sobre o caso:

>> Vampeta polemiza sobre pagar pensão para filhas: "Já dão pra caramba"

>> Vampeta é processado por ex-mulher de jogador famoso; saiba motivo

>> Filha se revolta após fala de Vampeta: "Fez a gente parecer put*"

>> 'Não fico esperando a pensão cair na conta', diz filha de Vampeta

Roberta conta que as meninas choraram muito ao ouvir as falas do pai. "Elas foram retratadas como vagabundas e aproveitadoras. Minhas filhas estudam, trabalham meio período e são inteligentíssimas. Além disso, nunca posaram como herdeiras de famoso. O que ele diz e pensa é no mínimo injusto".

Vampeta deve a Gabriella e Giovana o valor de R$ R$ 687.625,42, de acordo com os cálculos do processo aberto em 2017 pedindo a regularização da pensão alimentícia sugerida por ele próprio quando a primeira filha nasceu.

Apartamento de Vampeta em Salvador chegou a ser leiloado para pagamento de dívida | Foto: Reprodução / Jovem Pan

Ex-angelicat e ex-bailarina do Gugu, Roberta conheceu Vampeta quando vivia ainda no meio artístico. Apesentada a ele por um amigo pagodeiro, logo se apaixonou. Vampetta não queria a namorada na TV e pediu que ela se demitisse.

"Nem queria conhecê-lo, não achava atraente. Mas acabou me conquistando. Sem dúvida, foi o homem que mais amei na vida e o que mais me fez sofrer também. Foram 13 anos de idas e vindas, inúmeras traições e até agressão física", recorda Roberta, hoje com 44 anos.