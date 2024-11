Vampeta é processado por ex-mulher de jogador famoso; saiba motivo

Participação de Vampeta no podcast Campeões da Resenha rendeu diversos comentários - Foto: Reprodução | Jovem Pan

O comentarista esportivo Vampeta está sendo processado por Juliana Takemura, ex-mulher de Amaral, ex-jogador que passou por times grandes, como o Palmeiras e o Corinthians. As informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A ação aconteceu após Vampeta sugerir, em um podcast, que a autora teria tirado proveito do ex-esposo no momento de seu divórcio. A fala gerou comentários negativos para Juliana, que passou a ser acusada de dar um golpe em Amaral.

Juliana argumenta que, apesar de seu nome não ter sido levantado expressamente, sua pessoa foi rapidamente associada às falas do ex-jogador. Em outro momento, a autora teria sido acusada de “levar tudo do Amaral”. No processo, ela afirma ainda que as falas do comentarista são inescrupulosas e mentirosas.

A participação de Vampeta no podcast Campeões da Resenha rendeu diversos comentários. Alguns usuários chegam a sugerir que Juliana deveria ter o mesmo destino de Eliza Samudio, a qual foi acusada de ter tentado extorquir e “dar um golpe” no goleiro Bruno.

Ainda na ação, Juliana pede uma liminar para que o Google seja obrigado a retirar do ar os vídeos em que Vampeta tece os comentários polêmicos. Além disso, ela pede que o ex-jogador a indenize em 20 salários-mínimos, em um montante próximo dos R$ 30 mil.

As partes devem se encontrar em uma audiência de conciliação no início de 2025.