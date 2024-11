Vampeta polemiza sobre pagar pensão para filhas: "Já dão pra caramba"

O ex-jogador tem dívida com as duas filhas por falta de pagamento das pensões alimentícias. - Foto: Reprodução

O ex-craque baiano Vampeta não economizou palavras para expor sua revolta sobre a dívida de pensão alimentícia que acumula com as filhas, de 23 e 21 anos. Elas entraram com ação judicial no ano passado pedindo penhora das contas bancárias pertencentes à empresa do pentacampeão mundial.

"Você tem que pagar escola e pensão. Nunca vi um cara ter que pagar escola e pensão. Há uma dívida mesmo, que eu não vou processar. Mas para eu entrar nisso, eu vou ter que 'foder' minhas filhas. E, ou eu pago a pensão ou pago a escola. Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto. Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que eu você nunca deu nada", disparou Vampeta em seu canal, "Campeões da Resenha".

"Eu brinco muito, e quando você fala de pensão, parece que você está deixando alguma criança com fome. Minhas filhas já trabalham, são tudo adultas. É por isso que eu tiro um barato lá, e o pessoal fica 'puto'", completou.

Vampeta ainda revelou um diálogo inusitado com uma das filhas. "E uma delas ainda me falou: 'pai, você é meu melhor amigo, acabei de dar para aquele moleque ontem, na cama da mamãe'", disse o ex-jogador, rindo.

"Eu falo para as minhas filhas: deem à vontade, se divertam, o mundo está aí para dar mesmo. Antes de Cristo tudo mundo já dava, pós-Cristo, então, piorou. Mas não me contem, pelo amor de Deus. Essa modernidade eu não tenho ainda (risos)", completou.

Filhas moram em Miami com a mãe e padrasto | Foto: Reprodução

Dívida

Um apartamento de Vampeta chegou a ir a leilão no ano passado para pagar parte da dívida. O processo começou em 2018 e, desde então, se arrasta na Justiça. O imóvel, que era avaliado em R$ 800 mil, foi vendido a R$ 553.121,88. O valor ainda não cobre todo o débito de Vampeta com as jovens.

No ano passado, as filhas Gabriela e Gioavana, e a ex-mulher dele, Roberta Soares Galiza, pediram à Justiça a penhora das cotas bancárias pertencentes à empresa de Vampeta.

"Cumpre informar que as pensões devidas às filhas ainda encontram-se em aberto no processo de execução próprio, cuja dívida já supera R$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais) em 25 de abril de 2023", informou a advogada Eva Petrella, na ocasião.

"Ele ainda não pagou o que tinha sido ajuizado porque a 'teimosinha', não consegue encontrar dinheiro nas contas, pois ele não deixa um centavo lá. Por isso, vamos pedir a penhora das cotas da empresa dele e elas vão ficar responsáveis pela administração destas empresas", completou.

A teimosinha é uma ferramenta de bloqueio de dinheiro em conta bancária, que foi liberada em abril de 2021 e permite a busca automática de valores nas contas do devedor.

O jogador pentacampeão da Copa do Mundo de 2002, quando atuou pela seleção brasileira, pediu em 2013 a redução da pensão que pagava às meninas, cerca de R$ 17,5 mil ao mês. Vampeta propôs redução para quatro salários mínimos (algo em torno de R$ 4 mil) na época. Ele ganhou a causa parcialmente, mas coube recurso e a Justiça julgou improcedente, fixando o valor anterior acordado.