Brasileiros estão na lista de “fracassos” do milênio da Inter de Milão | A TARDE

O conhecido jornal italiano “La Gazzetta Dello Sport” surpreendeu ao publicar nesta segunda-feira, 25, um time com os maiores fracassos contratados pela Inter de Milão no século 21. Na lista constam dois jogadores brasileiros: Vampeta e Gabigol.

Em uma parte da publicação, o periódico enaltece craques como Ronaldo Fenômeno, Ibrahimovic e Samuel Eto'o, porém sem esquecer daqueles que prejudicaram o clube técnica e economicamente.

“Onze tentativas, onze tiros na água, alguns dos quais sangrentos para os cofres nerazzurri. Se nos últimos 23 anos vimos campeões do calibre de Ronaldo, Eto'o e Ibra passarem pela Inter, também não faltaram desilusões, muitas vezes até ilustres. Abaixo, o top 11 dos “horrores” nerazzurri do terceiro milênio”, publicou o jornal.

Gabigol foi contratado pelo time neurazzuri por 33,5 milhões de euros. Cercado de expectativas após um bom ano pelo Santos, decepcionou. Por lá, fez apenas 10 jogos e marcou um gol. Na sequência, foi emprestado ao Benfica, de Portugal, onde também, teve uma passagem relâmpago.

"Pesado e fora de ritmo, o brasileiro também pagou pelo ano conturbado no banco dos nerazzurri, com três treinadores se revezando no comando do time, de De Boer a Pioli e Vecchi. Um ano depois foi emprestado ao Benfica, onde permaneceu apenas seis meses", detalhou o jornal.

Sobre o baiano Vampeta, contratado em 2001 e que ficou apenas oito meses no clube, o jornal revelou que o volante curtia mais as festas, porém a sua saída foi fundamental para a contratação do atacante Adriano Imperador, que virou ídolo da Inter.

O time de fracassos da Internazionale foi escalado com: Carini, Vrsaljko, Vidic, Sorondo, Gresko, Vampeta, M'Vila, Quaresma, Pacheco, Gabigol e Forlán.