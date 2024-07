Apartamento de Vampeta é leiloado por R$ 550 mil por dívida de pensão

O ex-jogador tem dívida com as duas filhas por falta de pagamento das pensões alimentícias. - Foto: Reprodução

Um apartamento de Vampeta foi a leilão nesta quarta-feira, 26, para pagamento de parte da dívida que o ex-jogador tem com as duas filhas por falta de pagamento das pensões alimentícias.

De acordo com a advogada das filhas de Vampeta, Eva Petrella, a dívida deste processo está hoje em R$ 634.613,00, fora as outras dos anos posteriores. Após várias tentativas de penhora dos bens do pentacampeão mundial, ela conseguiu levar o imóvel a leilão. Eva afirma que irá prosseguir com novas medidas para cobrar o valor que ficará pendente.



O apartamento fica no Condomínio Agulhas Negras, no Jardim Anália Franco, um dos bairros nobres da Zona Leste de São Paulo. O de Vampeta ocupa o 9º andar de um dos prédios, tem 67 m² de área útil, com uma vaga de garagem. Hoje o imóvel está ocupado.

A unidade tem três quartos, sendo uma suíte, dois banheiros, sala, cozinha, área e varandão. De acordco com a Procuradoria Geral do Município de São Paulo. Vampeta deve ainda R$ R$ 47.567,72 de IPTU, entre 2007 e 2021.

Ano passado, as filhas de Vampeta e sua ex-mulher, Roberta Soares Galiza, pediram a penhora das cotas bancárias pertencentes à empresa do ex-atleta. A dívida que ele tem com Gabriela Santos, de 22 anos, e Giovana Santos, de 20, chega quase a R$ 1 milhão.