'Não fico esperando a pensão cair na conta', diz filha de Vampeta

Aos 21 anos, Giovanna Santos, filha do ex-jogador Vampeta, recebeu muitas críticas por conta do processo que ela e a irmã, Gabriella Santos, movem contra o pai por conta de pensões atrasadas para as duas. A jovem vive atualmente em Miami, nos EUA e publicou um vídeo em seu Instagram nesta quarta-feira, 30, onde desabafa sobre a repercussão do caso e compartilha detalhes de sua vida e trabalho.

"Não que eu deva satisfação para alguém, mas eu trabalho e faço faculdade de 'grooming' (urso de estética para cães) e me dedico aos cachorros. Estou com cinco aqui em casa e faço também o trabalho de babá para cachorros de outras pessoas. Além disso, vendo semijoias. Não fico esperando a pensão cair na conta", disse ela, num vídeo postado nos stories do Instagram. As informações são do portal Extra.

Vampeta, de 50 anos, gerou polêmica nas redes sociais pela forma com que se refere às duas filhas. Ao comentar sobre a dívida de pensão com as jovens, de 23 e 21 anos, o ex-jogador afirmou que as herdeiras "já dão pra caramba".

As jovens entraram com uma ação no ano passado pedindo que a Justiça penhorasse as contas bancárias da empresa do pentacampeão mundial.