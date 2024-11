Filha se revolta após fala de Vampeta: "Fez a gente parecer put*"

Giovanna e Vampeta - Foto: Reprodução

Após ver seu nome citado em uma das maiores polêmicas dos últimos dias, Giovanna Santos, uma das filhas de Vampeta, quebrou o silêncio sobre a fala polêmica do pai sobre ela e a irmã. A fala ocorreu após o ex-jogador reclamar de pagar pensão para as filhas alegando que as jovens de 23 e 21 anos "já dão pra caralho".

Em vídeo, Giovanna, que vive em Miami, nos EUA, com a mãe e a irmã Gabriella, demonstrou indignação.

"Vi uma polêmica do meu pai falando sobre a pensão, mais uma vez, porque, pelo visto, isso é a única coisa que ele sabe falar. Ele disse que vai ter que pagar essa dívida e que não sabe por que paga pensão, sendo que eu e minha irmã temos 21 e 23 anos e 'damos pra caralho'. Sim, esse foi o vocabulário que ele usou", iniciou ela.

"Não estou aqui para falar mal do meu pai. Só vim me defender das coisas que ele falou de mim e da minha irmã, que fez a gente parecer uma puta, e não somos. Moro com o meu namorado há um ano. Eu estudo, minha irmã estuda Medicina. A pensão é para nos ajudar, porque não pedimos para estar neste mundo. A pensão paga casa, faculdade. Acho que, na cabeça do meu pai — e eu já falei mil vezes para ele —, ele acha que a pensão é para a gente comprar bolsa, sapato... Nossa, quem dera que fosse. É para pagar casa, comida, faculdade, carro, coisas do dia a dia", completou.

A jovem também fez questão de ressaltar o pai ruim que Vampeta é.

"Contei para ele quando perdi minha virgindade. Não contei para minha mãe porque estava com medo. Então, fui até meu pai para pedir conselho. Ele nunca foi meu melhor amigo e nem foi meu pai, na verdade. Sempre tentei me aproximar dele e só levo tapa na cara. Mas não vou desistir. Ele sempre foi um jogador bom, um tio legal, mas pai ele nunca foi. Ele nunca foi um bom pai".

Giovanna afirma que foi o próprio Vampeta quem procurou a Justiça para estipular a pensão alimentícia das filhas assim que elas nasceram, e menciona que a dívida que ele tem com elas vem desde 2018. "Então, essa treta inteira que está acontecendo é culpa dele", afirma a jovem.

Após o desabafo, a jovem encerrou o vídeo dizendo que ama o ex-jogador: "Pai, se você estiver escutando isso, quero que saiba que eu te amo. Não desisti de você nem da nossa relação. Tenho fé de que talvez em 20, 15 anos, você abra os olhos e não perca sua chance. Porque Deus me deu a chance de viver de novo e de você me ter de novo. E você está perdendo essa chance".

Entenda o caso

No início da semana, o jogador reclamou da pensão que paga para as filhas. As jovens entraram com uma ação no ano passado pedindo que a Justiça penhorasse as contas bancárias da empresa do pentacampeão mundial.

Um apartamento do craque foi leiloado para pagar parte da dívida.

"Você tem que pagar escola e pensão. Nunca vi um cara ter que pagar escola e pensão. Há uma dívida mesmo, que eu não vou contestar. Mas para eu entrar nisso, eu vou ter que foder minhas filhas. Vai acabar eu pagando. E ou eu pago a pensão ou pago a escola. Quando falam que é pensão, parece que é para uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caralho, já namoram, já moram junto. Tomar no cu. Parece que é uma criancinha que nunca recebeu nada", disparou Vampeta em seu canal, "Campeões da Resenha".

"Eu brinco muito, e quando você fala de pensão, parece que está deixando alguma criança com fome. Minhas filhas já trabalham, são adultas. É por isso que eu faço piada, e o pessoal fica puto", completou.