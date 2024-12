Esposa de Faustão abre o jogo sobre saúde do ex-apresentador

Luciana destacou que a recuperação ainda é um longo caminho. - Foto: Reprodução | Instagram

A esposa de Fausto Silva, a socialite Luciana Cardoso, voltou a se pronunciar sobre o estado de saúde do marido durante o leilão beneficente promovido por Ronaldo Nazário e Celina Locks, na noite de quinta-feira, 21, em São Paulo. O evento, que arrecadou fundos para a Fundação Fenômenos, foi uma oportunidade para Luciana dividir um pouco das dificuldades enfrentadas pelo apresentador, após os transplantes realizados nos últimos meses.

Leia mais:

>> Luan Santana e Jade Magalhães anunciam nome da filha; veja

>> Saiu o DNA? Suposto 4º filho de Gugu diz se recebe dinheiro de família

>> Rosiane Pinheiro impressiona ao mostrar corpo 3 meses após plásticas

Luciana, ao lado do filho mais novo do casal, Rodrigo, destacou que, apesar dos procedimentos feitos por Faustão, a recuperação ainda é um longo caminho. “Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia”, afirmou.

Faustão recebeu alta do Hospital Albert Einstein em abril, após um transplante de rim, apenas seis meses depois de um transplante de coração. No evento, Luciana aproveitou para elogiar a iniciativa de Ronaldo e Celina. “Ronaldo é um amigo de muitos anos, Celina é maravilhosa. É importante estar aqui e colaborar”, disse.

A socialite também se derreteu ao falar de seus filhos. “Tenho muita sorte, Deus me deu filhos maravilhosos. É só orgulho: eles são carinhosos, boas pessoas. Tenho certeza de que estou entregando pessoas boas para esse mundo”, declarou, visivelmente emocionada.