Rosiane Pinheiro impressiona ao mostrar corpo 3 meses após plásticas

Rosiane Pinheiro está no cruzeiro de Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rosiane Pinheiro aproveitou a ida para o cruzeiro de Zezé Di Camargo para novamente exibir o seu “novo corpo” frente e verso. A exibição acontece três meses após ela ter passado por plásticas.

Leia Mais:

>>> De lingerie, Sheila Mello acumula elogios em ensaio sensual; veja foto

>>> Rosiane Pinheiro expõe mudança impressionante no corpo: "Ressurgindo"

>>> Rosiane Pinheiro dança com É o Tchan e provoca atitude de segurança

Conhecida pelo período em que fez parte do grupo Gang do Samba, a baiana fez uma lipoaspiração HD e também preenchimento de bumbum no início de agosto.

Nesta quinta-feira, 21, ela publicou um vídeo e também fotos em que mostrou o tamanho do seu bumbum em um fio-dental com as cores da bandeira do Brasil.

"Amor-próprio nunca é demais", declarou Rosiane Pinheiro, na legenda da publicação, que recebeu vários comentários com elogios.

Confira fotos: