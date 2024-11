De lingerie, Sheila Mello acumula elogios em ensaio sensual; veja foto

Sheila Mello - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aos 46 anos, Sheila Mello, a eterna loira do 'É o Tchan', deixou os seguidores sem fôlego ao compartilhar os bastidores de um ensaio sensual usando lingerir. Com o corpo bronzeado e sarado à mostra, ela recebeu uma enxurrada de elogios no Instagram.

"Escolheram a musa certa", disse Franklin David. "Perfeita", escreveu Rosiane Pinheiro, ex-dançarina do Gang do Samba. "Maravilhosa demais", elogiou Gracyanne Barbosa. "Que deusa", analisou Thalita Rebouças.

"Meu Deus, que maravideusa é essa?!", "pronto... já tô passando a humilhação", "eu até desaprendi a digitar", "como que segura o Tchan vendo isso, gente? hahaha", "que deslumbrante, gente" e "caramba, não envelhece" ainda estavam entre mensagens de fãs.