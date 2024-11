Coleção da 'Playboy' é anunciada por R$ 73 mil; saiba as mais valiosas

Xuxa é a capa mais valiosa - Foto: Reprodução

A revista Playboy foi embora em 2017, mas os fãs permaneceram. Um deles, o dono de um sebo, está vendendo a coleção completa com todas as unidades que circularam no Brasil por R$ 73 mil.

Em entrevista ao jornal Extra, Lucas Hit, que também é colecionador, justifica o preço cobrado: "Esse lote tem 551 'Playboys' regulares, 264 revistas de edições especiais e outros itens como suplementos, livros e raridades. São no total 915 itens".

Entre as musas que tiraram a roupa para a revista estão Xuxa, Sonia Braga, Claudia Ohana, Luciana Vendramini, Mara Maravilha e Tiazinha. A "Playboy" que traz a Rainha dos Baixinhos na capa, publicada em dezembro de 1982, é a mais valiosa. Seu preço varia de R$900 a R$2 mil, dependendo do estado de conservação.

“A Sonia Braga, em setembro de 1984, teve uma capa alternativa da sua 'Playboy' que foi publicada apenas no estado do Rio de Janeiro. Em boas condições, vale R$ 350. A primeira edição da revista, de agosto de 1975, também é muito rara de se encontrar, pelo tempo e pela tiragem na época que foi bem pequena. Vale em média R$500", afirma Lucas.