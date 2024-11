Rosiane Pinheiro expõe mudança impressionante no corpo: "Ressurgindo"

Rosiane falou sobre alguns momentos difíceis que viveu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rosiane Pinheiro, ex-dançarina do Gang do Samba e candidata ao título de Morena do Tchan, compartilhou nesta quinta-feira, 31, imagens de seu corpo antes e depois de uma lipoescultura.

Nas fotos, ela surge de biquíni, e explica como o procedimento transformou sua autoestima. "Nunca imaginei que conseguiria aos 50 anos ficar mais bonita do que quando eu estava no auge da minha carreira! Me sinto como uma fênix, ressurgindo das cinzas aos 50. Me vejo superando depressão, traumas, agressões, assédios, limites, sensações! Minha vida foi e é cheia de altos e baixos, mas eu nunca perdi a fé em Deus", afirma.

Ela ainda falou sobre alguns momentos difíceis que viveu: "Quando tive depressão, não tive pessoas pra me ajudar e até quem morava comigo me fazia ficar pior! Eu me sentia um lixo e sem entender o porquê de certas coisas acontecerem, mas hoje vejo que Deus tinha um propósito maior por trás de todo sofrimento! Nunca desista de você!", finalizou a artista, que também participou do reality show A Fazenda.