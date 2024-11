Rosiane Pinheiro dança com É o Tchan e provoca atitude de segurança

Rosiane Pinheiro apareceu dançando hit do É o Tchan - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rosiane Pinheiro lembrou do começo da sua carreira e mostrou que ainda está por dentro das danças do É o Tchan. Durante show da banda, a famosa dançou muito no palco e provocou uma reação inesperada de um segurança que estava na frente do público.

Enquanto estava se apresentando, a famosa também chegou a demonstrar que passou por perrengue com a roupa e percebeu os seus seios escapando, quase ficando à mostra.

Na legenda de vídeo, Rosiane Pinheiro destacou a reação do segurança e também a situação com seios: "Vídeo cortado porque meu peito saiu pra fora no meio do show. A cara do do segurança coitado".

"Hoje foi dia de prestigiar os amigos do É o Tchan! Onde tudo começou na minha carreira, onde a minha vida mudou lá em 1997, graças ao concurso da morena do Tchan, junto com a minha maravilhosa Scheila [Carvalho]! Sempre bom rever essas pessoas especiais que fazem parte da minha história", declarou a dançarina.

Confira o vídeo: