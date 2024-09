Scheila Carvalho: Veja as mudanças no seu visual nos últimos 27 anos

Scheila Carvalho mostrou diferentes versões ao longo da sua carreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Scheila Carvalho revelou nesta semana ao Portal A TARDE que perdeu contratos em função de uma aplicação de ácido hialurônico no rosto. Após rejeitar a mudança que fez, a famosa decidiu pela reversão do procedimento estético. No entanto, ao longo dos seus mais de 20 anos de carreira, ela já apresentou ao público as suas "diferentes versões".

Scheila no início da sua carreira | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-dançarina começou a aparecer na mídia quando entrou para o concurso A Nova Morena do Tchan, que definiu a substituta de Débora Brasil no grupo de pagode baiano.

A morena venceu a final disputada contra Rosiane Pinheiro no Domingão do Faustão, em 1997.

Ex-dançarina chamava a atenção com sua beleza | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ainda na década de 90, até o começo dos anos 2000, a famosa estampou várias capas de revistas do Brasil. Ela também participou de vários programas de TV, como o Domingo Legal, Hebe e Domingão do Faustão, onde mostrou todas as suas facetas e mudanças no visual.

Scheila com mudança no visual e no corpo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nos anos 2000, a ex-dançarina comandou programa na Record e chamou a atenção do público ao mostrar o corpo mais definido.

Scheila Carvalho e Tony Salles | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta mesma época, ela também iniciou a relação com Tony Salles, casou e ficou grávida. Logo na sequência, a ex-dançarina fez uma participação histórica em A Fazenda.

Scheila durante participação em A Fazenda | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em seguida, Scheila voltou a focar em exercícios físicos e até mostrou o corpo ainda mais sarado.



| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos anos, Carvalho acabou chamando a atenção dos seus admiradores com as mundaças em seu rosto, como a mais recente, em que incluiu o ácido em seu rosto - e depois o removeu. Confira: