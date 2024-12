Boninho fecha contrato com SBT e assumirá reality show; saiba detalhes

Boninho fecha contrato com SBT e assumirá reality show - Foto: Reprodução

Disponível no mercado após sua saída da Globo, Boninho já firmou parceria com o SBT para comandar um novo reality show em 2025. A colaboração será realizada por meio de sua produtora, na qual ele é sócio do empresário Julio Casares. O contrato será por obra, ou seja, o diretor não será funcionário da emissora.

De acordo com informações apuradas pelo Na Telinha, o formato do reality ainda está em sigilo, mas o "The Voice Brasil" surge como um forte candidato. A atração, anteriormente exibida pela Globo, pode integrar a nova grade do SBT, prevista para estrear entre março e abril de 2025.

Leia:

>>> Globo é condenada a pagar R$ 20 mil a ex-produtora do 'Mais Você'

>>> Apresentador Rodrigo Faro anuncia saída da Record após 16 anos

>>> Renato Aragão rebate acusações graves de Carlos Alberto de Nóbrega

Histórico de realities no SBT





A emissora, que já foi pioneira nos realities de confinamento com "A Casa dos Artistas", busca reviver sua força no gênero. Desde programas como "Quem Perde Ganha" (2007) e "Solitários" (2010), o canal não emplaca uma grande audiência nesse formato. A chegada de Boninho, responsável por sucessos como "Big Brother Brasil", "No Limite" e "Mestre do Sabor", é vista como uma tentativa de retomar a competitividade no segmento.

Antes de assumir o projeto no SBT, Boninho ainda terá compromissos com a Globo, incluindo o tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos, programado para 20 de dezembro.