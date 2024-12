Renato Aragão rebate acusações graves de Carlos Alberto de Nóbrega

Renato Aragão comentou atitude de Carlos Alberto de Nóbrega - Foto: Luiz Almeida

Renato Aragão decidiu comentar sobre o relato de Carlos Alberto de Nóbrega sobre uma suposta briga que eles tiveram na Globo. O famoso negou que tenha proibido a entrada do colega em seu camarim.

"Nunca houve briga [entre a gente]. Ele que fez alguma coisa errada com outra pessoa e está pensando que sou eu. [Ele é] um cara muito famoso, muito alegre, mas não sei por que se afastou", disparou o humorista no podcast Boa Noite, Brasil, comandado por Cesar Filho.

Renato Aragão reagiu ao assunto quando foi questionado pelo jornalista sobre a relação deles. No programa, o contratado do SBT recordou uma entrevista de Nóbrega em seu canal. Na ocasião, o titular de A Praça É Nossa explicou que decidiu se afastar de Aragão para "separar o lado pessoal do profissional".

"Com o passar dos anos, ele [Renato] foi crescendo muito financeiramente e artisticamente e, de repente, comecei a me sentir um peixe fora do aquário. Ele [Renato] começou a reclamar de eu entrar no camarim a ponto de botar uma placa na porta: 'colegas, por favor, não entrem' [...] Não houve uma discussão, apenas falei para o Renato 'prefiro ser teu amigo a trabalhar com você, não quero perder a sua amizade'", desabafou Nóbrega.