Filhas de Silvio Santos são proibidas de interferir em programa do SBT

Silvio Santos e sua família - Foto: Reprodução | Instagram

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega trouxe à tona detalhes sobre um acordo inusitado que fez com Silvio Santos após a reconciliação da dupla que ocorreu depois de mais de dez anos de desavenças. De acordo com Carlos Alberto, o lendário apresentador, que faleceu em agosto deste ano, lhe concedeu total autonomia na condução do programa "A Praça é Nossa", transmitido pelo SBT.

A história foi relembrada pelo colunista Valmir Moratelli, da Revista Veja. Durante sua participação no podcast "Boa Noite Brasil", Carlos Alberto contou como foi a conversa com Silvio Santos: "Eu disse a ele que não queria passar mais 11 anos brigado e pedi apenas uma coisa: sua palavra de que ninguém interferiria no meu programa. Não precisava estar escrito, apenas sua palavra bastava".

Silvio Santos prontamente aceitou o pedido de Carlos Alberto. "Ele me deu sua palavra. Estou no SBT há 37 anos e nunca houve qualquer interferência, nem mesmo por parte do Silvio", afirmou.

Leia mais

>>> Globo entra em briga com o SBT para ter Chaves e Chapolin

>>> Rock in Rio 2024: Saiba onde assistir ao vivo aos shows

>>> Virginia fez plástica após o parto? Obstetra revela a verdade

Filhas de Silvio Santos não podem interferir

Atualmente, Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio, está à frente do SBT e tem implementado diversas mudanças na grade de programação, incluindo novos programas como "Sabadou com Virginia" e "Circo do Tiru".

Carlos Alberto de Nóbrega diz que o acordo lhe isenta de preocupações e garante segurança em seu trabalho no SBT. "Realizo meu programa sem pressão por audiência. Se alcança quinze pontos ou quatro, está tudo bem. Ninguém nunca me cobrou nada. Essa liberdade me dá confiança para errar e corrigir meus erros", disse.