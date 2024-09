Globo entra em briga com o SBT para ter Chaves e Chapolin

Chaves está sendo desejado pela Globo - Foto: Divulgação

Chaves e Chapolin deixaram de ser exibidos no Brasil em 2020, mas muita gente está com saudade. Programas clássicos de Roberto Goméz Bolaños (1929-2014) estão na mira da Globo, que procurou a mexicana TelevisaUnivison, dona dos direitos dos produtos.

A emissora está em busca de ter novamente os programas, que já fizeram parte do Multishow. A informação foi confirmada pelo site F5, que garantiu que o interesse do canal é para retorno na TV paga e no Globoplay.

O grande problema é que o SBT também está de olho em Chaves e Chapolin, que fizeram parte da sua grade durante décadas. A TV da família Abravanel possui ótima relação com Televisa e tem um contrato de cessão de conteúdo até o ano de 2028.

A Globo, porém, não fica longe. Ela possui um acordo de distribuição de conteúdos em vigor desde 2022. Por isso, a empresa quer informações sobre a liberação feita pela família de Bolaños para a reestreia das séries.