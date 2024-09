Tela Quente fora do ar? Entenda

Tela Quente é exibido na TV Globo - Foto: Divulgação

Um dos programas mais tradicionais de cinema — e também um dos mais queridos — da TV brasileira, o Tela Quente não vai ser exibido nesta segunda-feira, 9, na Globo.

O motivo? A emissora passa no horário tradicional do programa a estreia da nova novela das 9, ‘Mania de Você’. Além disso, a programação do canal já está com horários alterados, devido à Propaganda Política Obrigatória e do reality show Estrela da Casa.



Confira a programação noturno da Globo:

20h40 - Jornal Nacional

21h30 - Mania de Você

22h45 - Estrela da Casa