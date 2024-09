Documentário sobre Aleixo Belov é premiado em festival de Veneza

O curta narra a trajetória do navegador Aleixo Belov - Foto: Vinícius Schmidt

O documentário biográfico 'Belov: Uma Vida no Mar', dirigido pelo cineasta baiano Tiago Abubakir, foi premiado em duas categorias do ONA Short Film Festival: CAI Award (Melhor Filme) e Best Adventure (Melhor Aventura), sendo o único representante brasileiro no festival. A cerimônia de premiação aconteceu na Ilha de San Sevolo, em Veneza.

O curta narra a trajetória do navegador Aleixo Belov, um dos maiores aventureiros e navegadores da história do Brasil. Ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial na Ucrânia e é radicado em Salvador desde os seis anos.

Engenheiro civil, navegador e autor de sete livros, Belov já deu cinco voltas ao mundo, sendo três delas sozinho, a bordo de seu próprio veleiro, Três Marias. Suas aventuras e contribuições para o estudo do mar estão eternizadas no Museu do Mar Aleixo Belov, localizado em Salvador.

O festival reuniu curtas sobre esporte, aventura e conservação ambiental, com um público que assistiu a 23 filmes ao ar livre, além de participar de workshops e colóquios com figuras renomadas do cinema e da preservação ambiental. O documentário foi o único representante brasileiro no evento.

O evento, realizado entre 5 a 7 de setembro, é promovido pela ONA Sounds e tem parceria com a UNESCO. A obra foi patrocinada pela Paraguaçu Engenharia e Rede Outlight, com apoio institucional da Fundação Aleixo Belov e WWI Brasil