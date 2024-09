Ator de ‘A Grande Família’ passará por procedimento de emergência

Ator de ‘A Grande Família’ passará por procedimento de urgência - Foto: Divulgação

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido por interpretar o Beiçola em ‘A Grande Família’, da TV Globo, vai passar por um cateterismo de emergência. Ele passou mal na manhã dessa segunda-feira, 9.

“Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas para receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não tá legal”, disse em post no Instagram.

Na mesma publicação, ele revelou que conseguiu ir à emergência graças ao plano de saúde que Tatá Werneck paga para ele. “Cuidem da saúde de vocês; esse é o bem mais precioso que temos”, escreveu.

“Espero conseguir voltar pra casa até amanhã de manhã, pois minhas cachorras ficaram sozinhas em casa. Pelo menos deixei água e comida pra elas”, Marcos Oliveira.

Veja a publicação:

O que é cateterismo



Cateterismo consiste no procedimento para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração.

O procedimento é indicado no diagnóstico e tratamento do infarto ou da angina, sendo capaz de detectar e remover acúmulos de placas de gordura, colesterol, cálcio e outras substâncias encontradas no sangue, mostrar se as placas estreitaram ou bloquearam as artérias coronárias.