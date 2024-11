Aos 89 anos, Renato Aragão volta à TV e comanda programa pela 1ª vez

Renato Aragão estará no SBT - Foto: Divulgação

Renato Aragão está afastado da televisão desde 2017, quando foi encerrado um especial de Os Trapalhões, mas deixou a Globo em 2020. O humorista, porém, voltará a conduzir um programa na TV nesta semana.

Leia Mais:

>>> Humorista do SBT detona Renato Aragão: “Só era engraçado em cena"

>>> Golpe do baú? Esposa de Renato Aragão rebate acusação grave

>>> Primeira esposa de Renato Aragão está afastada dos holofotes; conheça

O intérprete de Didi Mocó vai aparecer no Teleton 2024, que será realizado neste final de semana no SBT, pela primeira vez no palco do evento.

O famoso, que fez parte da história do Criança Esperança, da Globo, pedirá doações para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

Em 2023, o famoso participou por meio de uma gravação em vídeo, mas desta vez Renato Aragão estará ao lado de outros nomes do canal aberto.

Cabe lembrar que o famoso, em 2012, perdeu o posto de apresentador principal do Criança Esperança, que tinha desde 1986. Em 2023, ele deixou clara a sua chateação com a Globo por deixá-lo de fora do produto da Globo, segundo a própria esposa dele, Lilian Aragão.