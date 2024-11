Primeira esposa de Renato Aragão está afastada dos holofotes; conheça

Renato Aragão foi casado antes da relação com Lilian - Foto: Divulgação

Atual esposa de Renato Aragão, Lilian Aragão tem chamado a atenção em função das polêmicas envolvendo seu nome. O que muita gente não sabe é que a fotógrafa não é a primeira mulher do humorista.

O famoso, conhecido por ser Didi Mocó, já foi casado com Marta Rangel. Com a mulher, o humorista teve quatro filhos. Na época em que Marta conquistou o coração do ex-Globo ele tinha apenas 22 anos.

De acordo com informações da Contigo!, Marta nasceu em 1935 e tem apenas um ano de idade menos que Renato Aragão. Eles se casaram em 1957. A separação veio em 1991, mas durante o casamento eles tiveram quatro filhos: Juliana, Paulo, Ricardo e Renato Aragão Júnior.

A quinta filha do comediante, Livian Aragão, é fruto da sua relação com Lilian Aragão, atual esposa.

Marta Rangel nunca esteve nos holofotes e, durante os 30 anos de casamento, ela se dedicou à criação dos filhos. Com 87 anos, ela preferiu se afastar de vez da mídia e não possui nem rede social, segundo a publicação.