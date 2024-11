Esposa de Renato Aragão diz que se apaixonou por ele aos 6 anos

Esposa de Renato Aragão fez revelação sobre relação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lilian Aragão surpreendeu ao revelar o tempo em que esteve apaixonada por Renato Aragão, com quem é casado durante 34 anos. A empresária contou que se apaixonou pelo humorista ainda na infância, quando tinha seis anos.

A revelação da esposa do famoso ocorreu durante o Altas Horas, no sábado, 26. Na atração, ela contou que passou anos mentalizando a chance de encontrar com o amado.

“Eu desde os seis anos sempre fui apaixonada pelo Renato, e tentei a vida inteira encontrar com ele”, iniciou a empresária, que estava acompanhada da filha, Livian Aragão, na plateia do semanal da Globo.

Lilian Aragão acrescentou: “O mais importante, gente, não esqueçam de ter aquele pensamento positivo. Eu olhava para televisão a vida inteira e falava: ‘o dia que ele me conhecer, ele vai gostar de mim’. A vida inteira”.

Ela destacou que, após 17 anos desejando pelo relacionamento, conseguiu falar o que finalmente desejava para Renato Aragão: “[…] Tiveram algumas interrupções, e eu consegui falar: ‘você é o amor da minha vida'”.

“Eu nem sabia que ele ia se apaixonar para casar comigo, mas estamos juntos até hoje, 34 anos”, completou a empresária. Os dois são pais da atriz Lívia Aragão.