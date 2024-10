Passado da esposa de Renato Aragão é revelado e surpreende: "Maléfica"

Lilian Aragão tem sido acusada de atitude - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Esposa de Renato Aragão, Lilian Aragão teve o seu passado exposto durante um podcast. Ela foi criticada pelo radialista Rafael Spaca, que revelou uma péssima relação da mulher com o grupo Os Trapalhões.

O jornalista explicou que a imagem do eterno Didi Mocó foi distorcida justamente por sua esposa, que, segundo o próprio, iniciou o relacionamento com ele como amante.

Spaca ainda a acusou Lilian Aragão de distorcer fatos históricos sobre o grupo de humor: "[A Lilian] é uma figura maléfica porque ela distorce a história dos Trapalhões (...) Ela mente como respira. Aliás, ela foi amante do Renato, de novo, sem julgamento moral, mas ela conta uma história, uma fábula que não é verdadeira. O Renato estava com a Marta e ela foi amante do Renato Aragão".

O dono do podcast Saladacast também esclareceu que a esposa de Renato Aragão tem responsabilidade pela visão distorcida dos fãs a respeito do veterano.

"A chegada da Lilian, que é a atual esposa dele, ajudou, acelerou essa questão da imagem dele de arrogante, de prepotente. É ela, por exemplo, que fala para os funcionários, e quem quer que lida com o Renato: 'Didi? Não. Doutor Renato'. É ela que fala isso", comentou.

Ele ainda concluiu: "Então ela que fala, a Lilian diz 'ele não quer ser chamado de Didi, é Doutor Renato'. Ela é super arrogante (...) Ela toma conta da agenda dele. Ele não dá entrevista. Ou dificilmente dá entrevista. Só dá entrevista à amiga que sabe que não vai fazer perguntas que vão gerar algum desconforto, quando eu consegui entrevistar o Renato, eu consegui porque eu driblei ela (...) Tem gente que quer fazer uma dissertação de mestrado, quer falar com o cara e é ela que sabota. Quer dizer, ela não ajuda nem a pesquisa cientifica no Brasil".