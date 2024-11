"Amante e maléfica": Renato Aragão perdeu fortuna por causa de esposa

Lilian Aragão já falou sobre atitude para ficar com Renato Aragão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A esposa de Renato Aragão, Lilian Aragão, está causando polêmica nas últimas semanas e chegoua ser chamada de "figura maléfica" pelo jornalista Rafael Spaca. Desde que se casaram em 1991, o casal enfrenta comentários maldosos e precisou dar a volta por cima para que fosse mantido.

Em entrevista à Caras, Lilian confessou que o marido perdeu todo o seu patrimônio antes de casar com a nova esposa.

"Era muito velado na época, não falavam na frente da gente, mas achavam que eu era uma mulher interesseira. Só que ninguém sabia que, quando nós casamos, o Renato deixou todo o patrimônio dele para a ex-mulher e para os filhos", falou.

Ela ainda acrescentou: "Nós moramos cinco anos de aluguel, nós começamos do zero". Além da caçula, Renato Aragão também é pai de Paulo, Ricardo, Renato Jr. e Juliana, todos frutos de seu casamento anterior com Marta Rangel, com quem foi casado por 34 anos.

Nas últimas semanas, o jornalista Spaca falou sobre a mulher: "[A Lilian] é uma figura maléfica porque ela distorce a história dos Trapalhões (...) Ela mente como respira. Aliás, ela foi amante do Renato, de novo, sem julgamento moral, mas ela conta uma história, uma fábula que não é verdadeira. O Renato estava com a Marta e ela foi amante do Renato Aragão".