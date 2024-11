Golpe do baú? Esposa de Renato Aragão rebate acusação grave

Lilian Aragão já falou sobre atitude para ficar com Renato Aragão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com quase 35 anos de casamento com Renato Aragão, Lilian Aragão ainda enfrenta comentários negativos e preconceitos sobre a relação. A fotógrafa já afirmou que evitou aparecer em capas de revistas no início do casamento, na década de 1990, para não ouvir algumas coisas.

Leia Mais:

>>> Primeira esposa de Renato Aragão está afastada dos holofotes; conheça

>>> "Amante e maléfica": Renato Aragão perdeu fortuna por causa de esposa

>>> Esposa de Renato Aragão diz que se apaixonou por ele aos 6 anos

Em entrevista à Caras, Lilian comentou: "Era muito velado na época; não falavam na nossa frente, mas achavam que eu era uma mulher interesseira. Só que ninguém sabia que, quando nos casamos, Renato deixou todo o seu patrimônio para a ex-mulher e para os filhos. Nós moramos cinco anos em aluguel; começamos do zero".

Antes dela, Renato foi casado por 34 anos com Marta Rangel, com quem teve quatro filhos: Paulo, Ricardo, Renato Jr. e Juliana. Do casamento com Lilian, nasceu Lívian, em 1999.

Ainda na entrevista, a esposa de Renato Aragão falou que, na época, ouviu acusações de que ela havia se aproximado do hurista apenas por interesse para aplicar o "golpe do baú".

“Nós passamos por um pouco de preconceito na época. Todo mundo falava ‘são 30 anos de diferença, 30 cm de altura. O que essa mulher nova quer com um cara mais velho desse?'. Mas não dava para explicar para as pessoas o amor que a gente sentia. Ninguém pode julgar o outro, você não tem o medidor do amor de ninguém”, desabafou Lilian.