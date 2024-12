Apresentador Rodrigo Faro anuncia saída da Record após 16 anos

Rodrigo Faro apresentava o 'Hora do Faro' desde 2014 - Foto: Reprodução

O apresentador Rodrigo Faro anunciou nesta quinta-feira, 5, que vai deixar a Record TV depois de 16 anos de parceria. Segundo Faro, a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora.

"[Foi] uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo", escreveu em nota oficial nas suas redes sociais.

Rodrigo Faro apresentava o 'Hora do Faro' desde 2014. Antes, substituiu Márcio Garcia no programa 'O Melhor do Brasil'. Na Record, o ex-ator da Globo ainda apresentou os realities Ídolos e Canta Comigo.

Na sua trajetória na Record, Rodrigo Faro chegou a incomodar a Globo no primeiro lugar e deixou para trás o SBT. No auge da sua trajetória está o 'Vai dar Namoro', em que juntava casais e representava imitações de artistas famosos no 'Dança Gatinho'. A audiência do seu programa, no entanto, caiu nos últimos anos.