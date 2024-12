Como está Vera Viel? Esposa de Faro chega à metade da radioterapia

Rodrigo e Vera - Foto: Reprodução/Instagram

O tratamento de Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, segue avançando. Diagnosticada com um sarcoma sinovial em setembro deste ano, ela atingiu metade das sessões de radioterapia para combater o câncer que se formou na coxa.

O câncer raro, que afeta as partes moles do corpo, levou Vera a passar por uma cirurgia para a remoção do tumor e, desde então, ela tem compartilhado com seus seguidores a jornada de recuperação e tratamento.

"17/33 sessões de radioterapia. Hoje depois da 17ª sessão de radioterapia comecei a sentir os efeitos colaterais na pele, a sensação de que está queimada, fica muito sensível e vermelha. Falta metade do tratamento ainda, e Deus está cuidando de tudo", disse ela nos stories.