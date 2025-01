Luiz Caldas vai fazer show de 40 anos do disco ‘Magia’ no MAM

Luiz Caldas vai se apresentar no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) - Foto: Márcio Santos | Divulgação

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) vai receber no dia 19 de janeiro um show do cantor e compositor Luiz Caldas, que apresentará, a partir das 16h , um espetáculo especial em comemoração aos 40 anos do lançamento de ‘Magia’, álbum que revolucionou a música baiana e deu origem ao movimento que ficou conhecido como Axé Music.

Lançado em 1985, o disco é considerado um marco na história da música popular brasileira. ‘Magia’ trouxe uma fusão inédita de ritmos afro-brasileiros, pop, reggae e frevo, criando um estilo único que rapidamente conquistou o Brasil. Com sucessos como ‘Fricote’ e a faixa-título ‘Magia’, Luiz Caldas consolidou-se como um dos artistas mais inovadores da sua geração.

‘Magia é um disco fortíssimo, onde eu pude colocar minhas composições, a ideia que eu tinha de música, e toda a diversidade que eu já trazia comigo do baile até aquele momento. Nesse período, o trio e o carnaval já tinham o seu modelo pré-estabelecido, o que a gente pode chamar de pré-Axé, que é aquela fase onde o galope e o frevo dominavam. Então o disco magia vem e quebra isso, revelando uma nova sonoridade, que veio a ser reconhecida como Axé Music’, relembra o compositor baiano.

O álbum não apenas lançou Luiz Caldas ao estrelato, mas também abriu caminho para uma nova cena musical baiana, que viria a dominar o cenário nacional nas décadas seguintes. ‘Magia’ trouxe uma sonoridade alegre e dançante, que refletia a energia das ruas de Salvador e a efervescência cultural da Bahia nos anos 1980.

Durante o show comemorativo no MAM-BA, o artista promete revisitar os clássicos do álbum, além de trazer outras canções marcantes de sua vasta discografia. Será uma oportunidade única de reviver a emoção e a criatividade de uma obra que moldou a identidade musical do Brasil.

Ingressos

1º Lote | Plateia (Meia): R$ 100,00 | Plateia (Solidário): R$ 120,00 | Plateia (Inteira): R$ 200,00

Vendas: Bilheteria Digital