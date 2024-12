Câmara debate instituição do Dia Nacional da Axé Music

Encontro reunirá nomes como os da ministra Margareth Menezes, os secretários Pedro Tourinho, Maurício Bacelar e Bruno Monteiro, além de artistas como Daniela Mercury, Luiz Caldas e Manno Goes - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A pedido da deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), a Comissão de Cultura da Câmara realiza, nesta quarta-feira, 27, audiência pública que discutirá a instituição do Dia Nacional da Axé Music.

O debate está marcado para às 15h e reunirá, além de parlamentares, nomes como os da ministra Margareth Menezes, os secretários Pedro Tourinho (Prefeitura) Maurício Bacelar e Bruno Monteiro (Governo do Estado), além de artistas como Daniela Mercury, Luiz Caldas e Manno Goes.

De acordo com a deputada, desde sua origem com Luiz Caldas, a Axé Music transformou o cenário musical da Bahia e deixou uma marca permanente na identidade cultural do Brasil.

“Ao longo dos anos, o ritmo se estabeleceu como um dos principais pilares da cultura baiana, impulsionando uma indústria e um mercado de entretenimento prósperos”, diz.

Ela também destacou que grandes artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth Menezes ganharam projeção nacional e internacional graças ao sucesso da Axé Music.

“Atualmente, o movimento contribui significativamente para a economia, o turismo e a visibilidade do estado da Bahia, especialmente durante o Carnaval de Salvador, uma das maiores festas populares do mundo”, acrescentou.

Lídice ressalta que a criação do Dia Nacional da Axé Music é uma forma de reconhecer e celebrar essa rica herança cultural, além de homenagear seus pioneiros, artistas e todos os envolvidos em sua trajetória.

“Também é uma oportunidade de promover a diversidade cultural brasileira e destacar o papel da música como elemento unificador e transformador da sociedade.”