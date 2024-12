Furdunço 2025 tem primeiras atrações confirmadas

Movimentação no Furdunço neste ano - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Marcado para o dia 23 de fevereiro, o Furdunço 2025 já tem as primeiras atrações confirmadas. Até o momento, a principal novidade é a volta da banda BaianaSystem, que, neste ano, levou uma multidão às ruas durante a folia.

Quem também retorna é o grupo Mudei de Nome, formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão Simões.

As novidades foram anunciadas pelo presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, na Antena 1, e confirmadas pelo Portal A TARDE, nesta terça-feira, 26.

O carnaval de 2025 acontecerá entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março. Já as festas do pré-carnaval com o Fuzuê e o Furdunço serão no dia 22 de fevereiro (sábado) e 23 de fevereiro (domingo), respectivamente.

Novo circuito?

Pelo visto o debate sobre uma possível mudança de circuito no Carnaval está longe de terminar. Presente no VI Fórum do Carnaval de Salvador, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, falou ao Portal A TARDE sobre as questões envolvendo o circuito Barra-Ondina e a criação de um novo percurso na orla da Boca do Rio.

Isaac reafirmou que não há possibilidade da Barra-Ondina ser substituída em 2025. No entanto, ele disse que o remanejamento de circuitos não está totalmente descartado no futuro, pois a análise da questão deve voltar a acontecer após a folia do ano que vem.

“É uma discussão que, para 2025, está morta. Acho que após 2025, depois da gente avaliar o Carnaval, haverá o retorno dessa discussão. A prefeitura está super aberta, tanto para ficar, como para ampliar esse circuito. Então, vai depender muito dessa conjuntura, de um consenso”.