Decepção? Xexéu revela dor sobre o Axé Music e o Carnaval de Salvador

O cantor Xexéu, ex-Timbalada, comentou sobre os 40 anos do Axé Music em resposta à declaração do cantor Gerônimo, um dos pioneiros do gênero, que comparou a atual fase do movimento a "um funeral". Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, Xexéu mostrou respeito à opinião do colega e revelou o motivo de ter se afastado do Carnaval de Salvador.

"Eu vejo que tem um lado que diz, sim, [sobre o funeral] e outro que diz não. Pelo lado positivo, eu falo por Gêronimo, sobre quantos turistas ele trouxe para a escadaria do Pelourinho, cantando, sem apoio de nada. Porém, a questão do funeral não irei me envolver", disparou o cantor.

Em seguida, Xexéu também expôs sua própria dor ao falar sobre o seu afastamento do Carnaval de Salvador, parecendo compartilhar do mesmo sentimento com Gerônimo sobre a desvalorização de artistas e do gênero na folia.

"A dor, realmente, de não estar no Carnaval de Salvador é muito grande. Eu senti isso, mas teve uma hora em que precisei chamar um médico chamado ‘coragem’ para sair daqui e fazer o carnaval em outro lugar", completou.