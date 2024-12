Timbalada abre venda de ingressos do segundo ensaio de verão

Timbalada abriu venda de ingressos - Foto: Divulgação

A Timbalada abriu a venda de ingressos do seu segundo ensaio de verão. A edição acontecerá no dia 15 de dezembro, a partir das 16h, o Candyall Guetho Square.

Denny Denan e Buja Ferreira levarão a energia e alegria da Timbalada para o público presente.

Os ingressos para o evento já estão à venda, com opções de Pista, Camarote e Lounge, e as compras podem ser realizadas na loja Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

Serviço

Ensaio de verão da Timbalada

Local: Candyall Guetho Square

Data: 15 de dezembro

Horário: a partir das 16h

Ingressos: a partir de R$150 (pista meia - 1º lote) / R$250 (camarote meia - 1º lote) / R$350 (lounge meia - lote único)

Vendas: loja Bora Tickets - 2º piso do Shopping da Bahia - ou através do site www.boratickets.com.br.

Informações: @ssaproducoes