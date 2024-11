Terra Samba espalha swing baiano em turnê pela Argentina

O repertório da turnê trouxe um desfile de hits baianos que fizeram o público vibrar - Foto: Arleandes Torres | Divulgação

A banda Terra Samba levou o ritmo baiano para a Argentina durante uma turnê internacional que passou pelas cidades de Posadas, Corrientes e Formosa. Sob o comando do cantor Miller e do fundador, Mário Ornellas, a banda embalou o público com apresentações, misturando seus grandes sucessos com novas versões.

Mário Ornellas enalteceu a recepção dos fãs argentinos. “A energia do público argentino é algo indescritível. Sentimos o carinho e o entusiasmo de cada fã que esteve presente nos shows”, destacou o fundador do Terra Samba.

O repertório da turnê trouxe um desfile de hits baianos que fizeram o público vibrar, incluindo clássicos como 'Liberar Geral', 'Banho de Carrinho', 'Carrinho de Mão' e 'Na Manteiga'. A apresentacao também contou com uma novidade especial: a mais recente versão de 'Tchaco, Tchaco Gostoso', parte do projeto audiovisual 'De um jeito diferente'.

A banda já tem data para voltar a se apresentar na Argentina, no ínicio de 2025. Miller expressou sua empolgação em rever os fãs argentinos em breve.

"Espero que no nosso retorno a gente volte a levar música boa, um repertório voltado mesmo pra essa galera que curte a banda porque eles amam o Terra Samba de coração", afirmou Miller.