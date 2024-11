Baile da Santinha: ingressos para a próxima edição já estão à venda

Anúncio foi feito nesta quarta-feira, 13 - Foto: Reprodução | Instagram @leosantana

As vendas dos ingressos para o Baile da Santinha de Verão Salvador, que acontecerá no dia 10 de janeiro, no Wet, já estão abertas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 13, pelo cantor Léo Santana.

O Baile da Santinha de verão contará com dois espaços, arena e front backstage, com cenografia especial. Além do show completo de Léo, o público poderá curtir shows de outros artistas nacionais que em breve serão anunciados..

Os ingressos podem ser adquiridos através do site do Bora Tickets ou na loja do Bora Tickets no 2° piso do Shopping da Bahia.