Baile da Santinha tem 2ª edição marcada por encontros especiais | A TARDE

A 2ª edição do “Baile da Santinha - Cabaret”, que acontece na noite de sexta-feira, 19, no Wet, em Salvador, contou com shows de Tarcísio do Acordeon, Pedro Sampaio e de Léo Santana, o qual recebeu dois convidados especiais: Ivete Sangalo e Xanddy Harmonia.

A abertura da noite ficou por conta do romantismo de Tarcísio do Acordeon, que colocou todo mundo para dançar coladinho ao som dos seus maiores sucessos. Logo depois, quem animou a galera foi Pedro Sampaio, que fez o público dançar com um show repleto de hits.

Léo Santana encerrou a noite com um show de mais de 3h de duração, que teve as participações especiais de Ivete Sangalo e Xanddy Harmonia – amigos pessoais de Léo e que, juntos, agitaram o público.

Léo não escondeu a alegria de cantar em casa e para os fãs de Salvador. O cantor trouxe os maiores sucessos de sua carreira para o palco do Baile. Canções como “Cama Repetida”, “Zona de Perigo”, “Posturado e Calmo”, “Santinha” e muitas outras fizeram parte do repertório do artista.