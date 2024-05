Léo Santana divulga primeiras atrações para o Cruzeiro do GG | A TARDE

O cantor Léo Santana anunciou, nesta terça-feira, 23, as primeiras atrações confirmadas para o evento que ele vai realizar em alto mar. O "Navio do Gigante" vai navegar em festa por três dias.

Além do cantor baiano, nomes como Wesley Safadão, Thiaguinho, Mari Fernandez e Dennis já estão entre as atrações que irão colocar todo mundo para dançar.



“O Navio do Gigante é um projeto que tiramos do papel e que vamos realizar com muito carinho. Ter Wesley, TH, Mari e Dennis comigo, que além de artistas incríveis, são amigos queridos, torna tudo ainda mais especial. Tenho certeza que serão três dias de muita festa e alegria. Vai ser inesquecível.”, comentou o cantor.

Durante 72 horas de festa, Léo vai levar para o público todos os seus projetos: “Baile da Santinha”, “PaGGodin” e “Léo & Elas”.

O MSC Seaview dispõe de duas pistas de boliche, teatro tecnológico, parque aquático, espaço para bebês e crianças. O Gigante dos Mares dispõe de 2.026 cabines e acomoda até 5 mil passageiros em diversas categorias de cabine.

As cabines estão disponíveis para venda no site do evento.