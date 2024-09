Léo Santana fala de relação com Alexandre Pires: "Nunca imaginei na minha vida"

O cantor Léo Santana - Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

Léo Santana apresenta neste domingo, 15, aos baianos o Paggodin, um projeto com formato inédito que o cantor tem levado para alguns cantos do Brasil desde o mês passado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor comentou a respeito da expectativa com o evento e, principalmente, pela representação do pagode baiano.

“O pagode faz parte da minha vida desde sempre. O gênero, como a gente costuma chamar em Salvador, samba, né? Samba, pagode, enfim. Eu tô ansioso para poder apresentar o Paggodin de fato com essa nova roupagem, até porque o Paggodin de Salvador era aquele festival, onde eu participava ainda cantando Léo Santana e tal. E agora trago o Paggodin de uma forma muito diferente do que Salvador está acostumado a prestigiar”, destacou.

Léo ainda comentou sobre a participação de Alexandre Pires: “Eu nunca imaginei na minha vida cantar com Alexandre Pires. Eu vou poder realizar isso hoje”.

Leia também:

>>> No Rock in Rio, Lore desabafa sobre boatos de término com Leo Santana

>>> Lore Improta e Léo Santana se preocupam com nova mania da filha Liz

>>> Deu ruim pro Gigante? Jornalista promete ajuizar criação do 'Faz o L'

O cantor ressaltou que os clássicos do mineiro também fizeram parte da sua vida. “Canções que marcam gerações, ritmos que marcam, às vezes, uma geração, especialmente para mim, como um músico, que também tem diversos sucessos”, disse

Léo Santana completou: “Momentos incríveis que o Paggodin proporciona. Eu sempre falo isso desde o Baile da Santinha, porque eu sempre gosto de vir com algo diferente para as pessoas. Eu acho que o evento é isso, é fazer com que as pessoas saiam daqui: ‘caramba, não só foi um show, sabe?’”.