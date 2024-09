Deu ruim pro Gigante? Jornalista promete ajuizar criação do 'Faz o L'

Lula e Milani cmo o livro "A Voz do Gesto" - Foto: Divulgação

Após o Portal A TARDE revelar que o cantor Léo Santana abriu processo solicitando o registro da marca "Faz o L", o jornalista Mário Milani entrou em contato com o jornal reivindicando a criação do gesto.

Milani conta que os detalhes da criação da marca estão no seu livro “A Voz do Gesto”, lançado em 2023, onde ele narra como teve a ideia de criar a saudação usada pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial de 1989.

O comunicador afirma que a patente está registrada em seu nome há mais de 20 anos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e que fez a renovação há pouco tempo. Apesar de simples, Milani conta que o gesto é resultado de muita pesquisa e tem um significado político-ideológico importante. Ele afirma que nunca ganhou nenhum dinheiro pela sua criação.

“É fruto de um estudo acadêmico que eu fiz, e que o resultado dele era onde as pessoas pudessem se cumprimentar através do gesto, de fazer uma saudação e também de fazer um ritual, quando todo mundo tivesse fazendo o mesmo gesto da mesma forma. Esse gesto movimenta cerca de 500 músculos do corpo. Eu estudei o negócio a fundo. Para você fazer o gesto, você movimenta os neurônios, o sangue, movimenta os nervos. Inclusive, ele é feito com a mão direita, ou seja, você faz o gesto para o outro, a propaganda para o outro, não para você. Aí tem um significado político da coisa que é o significado de liberdade, de luta, de life, de love, da luta do bem, entendeu? Não tem nada a ver com armas, e não tem nada a ver com essa ideia de ganhar dinheiro”, explicou o jornalista.

O experiente jornalista disse que quando soube, através da reportagem de A TARDE, sobre a ação movida por Léo Santanna, que foi protocolada pela empresa Salvador Produções, responsável pela sua carreira, ficou decepcionado com o artista e prometeu acionar a Justiça.

“Não quero criar polêmica, mas é uma ação dele que está tendo uma reação. Então a reação vai ser uma ação contra ele, e ele vai ter que pagar direitos autorais. Ele vai ter que pagar porque ele usou isso por todo lugar. Já entrei com uma representação contra ele”, revelou.

Trecho do livro "A Voz do Gesto". | Foto: Divulgação

Jogo virou



O advogado da Direção Marcas e Patentes, Murilo Távora, empresa que administra a marca criada por Mário Milani, informou para a reportagem que a ideia do cantor em impedir o uso do “L” não deve vingar e pode se virar contra ele.

Segundo o defensor, a primeira atitude a ser tomada será um envio de uma notificação extrajudicial com o pedido de suspensão do uso da marca para fins comerciais. Caso a solicitação não seja atendida, ou não seja feito nenhum acordo entre as partes, a empresa deverá acionar a Justiça para impedir que o cantor faça o gesto em seus shows.

“Caso o cantor não reavalie o seu posicionamento podemos buscar uma tutela inibitória do Poder Judiciário para que ele deixe de usar momentaneamente e aguarde a decisão definitiva da Justiça”, iniciou o advogado.

“Ele pode vir a arcar com alguma consequência jurídica efetiva pelo uso comercial ou artístico indevido porque é uma propriedade de terceiros. É algo que o presidente Lula utiliza desde os anos 80 e foi criado para o próprio presidente. É óbvio que não pode agora, nem esse cantor nem mais ninguém, se arvorar no direito de utilizar sem consentimento do Mário. Mas vale lembrar que todos podem usar o gesto, desde que não tenha finalidade comercial”, explicou.

Mais questões



Quem também ficou irritado com os burburinhos em torno do bordão 'faz o L', foi o cantor Latino. De acordo com o artista dono do hit ‘Festa no Apê’, ele foi a primeira pessoa a usar o bordão.

“Eu fui o primeiro a fazer o ‘L’, há 30 anos atrás. Sou o precursor do ‘L’! Já não bastou o Léo Santana ter usado a mesma analogia, está tudo certo e nada contra. Depois veio o Luan Santana também fazendo e por último o Lula. E aí, obviamente, eu parei de fazer, porque vi que tomaram posse do meu ‘L’”, declarou Latino, em entrevista ao Portal Leo Dias.

Para complicar ainda mais a situação, outros artistas também usam a frase em músicas. Um exemplo é o influencer 'Guxta', que lançou a música 'Faz o L' em homenagem ao Loud, uma equipe de jogos online.

Já a pioneira foi a obscura e recifense Banda Lapada, que possui uma música de 2009 chamada 'Faz o L'. Alguns dos versos da composição falam "o L eu vou fazer juntinho com você" ou "vem comigo no swing, faz o L e vamos lá".

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria de imprensa de Léo Santana limitou-se a dizer que costuma solicitar o registro de todas as marcas e bordões relacionados ao cantor.