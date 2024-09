Latino entra na polêmica de Léo Santana com o 'faz o L’: “O primeiro"

Latino reagiu à polêmica envolvendo Léo Santana - Foto: Reprodução | Globo e Redes Sociais

O cantor Latino ficou irritado com os burburinhos em torno do bordão 'faz o L', causados depois que Léo Santana solicitou o registro da marca “Faz o L”. De acordo com o artista dono do hit ‘Festa no Apê’, ele foi a primeira pessoa a usar o bordão.

Leia Mais:

>>> Léo Santana abre processo que pode impedir Lula de usar o 'Faz o L'

>>> Léo Santana se pronuncia sobre 'barrar' Lula de usar o 'Faz o L'

>>> Léo Santana pode proibir Lula de usar 'Faz o L'? Advogado explica

“Eu fui o primeiro a fazer o ‘L’, há 30 anos atrás. Sou o precursor do ‘L’! Já não bastou o Léo Santana ter usado a mesma analogia, está tudo certo e nada contra. Depois veio o Luan Santana também fazendo e por último o Lula. E aí, obviamente, eu parei de fazer, porque vi que tomaram posse do meu ‘L’”, declarou Latino, em entrevista ao Portal Leo Dias.

Para esclarecer a situação, Latino explicou que, quando fala sobre o "L", ele fala do gesto feito com a mão. “Inclusive se você pegar fotos e capas de discos antigos, eu faço o ‘L’ com os dedos abertos. Isso foi a vida inteira!”, afirmou o artista.

Por fim, o cantor destacou que parou de fazer o L para não acharem que ele está copiando alguém.

“Depois que o Lula se apropriou do ‘L’, eu também parei de fazer até por essa questão política, da polarização. Ia parecer que estou apoiando ele, mas, na verdade, estou apoiando a mim mesmo”, pontuou Latino.