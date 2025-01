DVD de Pablo: saiba quem vai cantar com o ‘Rei da Sofrência’

O projeto audiovisual ‘Bodega do Pablo’ é o pontapé inicial da turnê do artista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido como ‘Rei da Sofrência’, o cantor Pablo vai gravar um DVD durante um show gratuito, que vai acontecer às 18h desta sexta-feira, 3, na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

O projeto audiovisual ‘Bodega do Pablo’ é o pontapé inicial da turnê do artista, que rodará o Brasil em 2025. No repertório, sucessos como ‘Bem debaixo do seu nariz’, ‘Dona de mim’, ‘Voa livre’, ‘Caminhos do sol’ e ‘Intriga da oposição’.

O show contará com participações especiais da banda Asas Livres e dos cantores Nenho, Silfarley, Milsinho Toque Dez e Tayrone.