VÍDEO: Ivete grava projeto na Barra e recebe Margareth Menezes

Ivete cantou no Farol da Barra para projeto - Foto: Reprodução | Instagram

O Farol da Barra virou um verdadeiro carnaval nesta segunda-feira, 30. O motivo? Ivete Sangalo gravou no local o seu novo projeto, o EP "O Verão Bateu em Minha Porta".

As filmagens ocorreram com a participação de fãs e convidados exclusivos, que estavam vestindo cores vibrantes, assim como a baiana.

Para o projeto, Ivete apresentou as músicas inéditas que devem ser divulgadas durante o verão: "Energia de Gostosa", "Tum Tum Tum", "Deixa Merecer" e "Verão Salvador".

Uma das músicas, inclusive, foi registrada com a parceria de Margareth Menezes. A ministra da Cultura foi recebida no ponto turístico de Salvador para dividir os vocais de "Deixa Merecer" com Ivete Sangalo.

Confira vídeos: